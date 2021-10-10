Врач-диетолог: «лапша быстрого приготовления с похмелья — сомнительное средство»

В качестве средства от похмелья лапша быстрого приготовления "Доширак" оказалась не очень эффективным средством. Фото: gazeta.spb.ru

В качестве средства от похмелья лапша быстрого приготовления "Доширак" оказалась не очень эффективным средством. Фото: gazeta.spb.ru

В качестве средства от похмелья лапша быстрого приготовления «Доширак» оказалась не очень эффективным средством. О том, чем может, а чем не может помочь распространенный продукт рассказали врач-диетолог Ольга Белова и токсиколог Алексей Водовозов порталу E1.RU.

Врач-диетолог Белова отметила, что выпивка провоцирует водно-солевой дисбаланс. В этом случае «Доширак», действительно может помочь, потому что в нем присутствует много солей, которые решают проблему дефицита. При этом одной лапши быстрого приготовления будет не достаточно.

Врач-токсиколог в принципе не нашел достаточно веской причины считать «Доширак» средством от похмелья.

«Ну, разве что начинает зверски жечь слизистую, и человек подскакивает и вынужден искать, чем это жжение заглушить», — заявил Алексей Водовозов.

При похмелье специалисты рекомендовали употреблять холодец, хаш, рыбный бульон, море­продукты, бананы, цитрусовые и мед.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Оренбургской области следователи и оперативные работники полиции выявили на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе обнаружили нелегальную спиртосодержащую продукцию в 11 металлических бочках объемом 200 литров.