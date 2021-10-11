Смоленское кладбище приведут в порядок

У реставраторов же на это нет прав. Фото: pixabay.com

У реставраторов же на это нет прав. Фото: pixabay.com

Администрация Смоленских кладбищ Северной столицы вместе с Комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры, союзом реставраторов города и Всероссийским обществом охраны истории и культуры установили рядом с некоторыми захоронениями Смоленского лютеранского кладбища некие таблички. На них написана информация, призывающая близких умерших откликнуться и привести в порядок могилы.

Известно, что уже установили 49 таких табличек. В администрации надеются, что близкие отреагируют и примут меры. У реставраторов же на это нет прав, потому что проводить работы на могилах без согласия прямых родственников умерших нельзя .Об этом сообщает Peterburg2.

Табличку-просьбу установили возле знаменитого склепа А. фон Бекмана, ставшим популярным в конце 1990-ых после выхода фильма «Брат» Алексея Балабанова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция разыскивает вандалов, которые повредили памятники на Богословском кладбище.