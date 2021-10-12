Высокая смертность, очереди из скорых и тысячи госпитализированных: новое о COVID в Петербурге

В Петербурге жертвами коронавируса за последние сутки стали 63 горожанина. По данным оперативного штаба, смерть от ковида настигла 22 509 жителей Северной столицы.

Еще в сентябре медики зафиксировали, что начался быстрый рост смертности от ковида среди петербуржцев. Это вызвало беспокойство у заслуженного врача России Геннадия Онищенко. Эпидемиолог отметил, что с ситуацией надо немедленно разбираться. Онищенко заявил, что Северная столица имеет летальность 3,49%. Такой показатель достаточно высок.

Так в Петербурге продолжает держаться «на уровне» количество заболевших за день. За последние сутки новую коронавирусную инфекцию подхватили 2 931 человек. При этом только за 24 часа положить в больницу пришлось 333 горожанина. По информации городской администрации, в общей сложности в стационарах находятся 6 533 пациента, в том числе 594 в палатах интенсивной терапии, еще 266 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Жуткая картина наблюдалась у городской клинической больницы №5 им. Филатова, находящейся на Бухарестской улице. Там, у приемного покоя, выстроилась очередь из машин скорой помощи. Очевидец предположил, что обстановка начала стремительно ухудшаться.

Неоднозначная ситуация с COVID и ОРВИ привела к тому, что 96 классов в 49 школах Петербурга пришлось закрыть на карантин. Школьники будут учиться на дистанционке до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в их классах не нормализуется. В общей сложности на карантин ушли полпроцента от общего числа классов во всем городе.

А в Ленинградской области решили действовать жёстче. В регионе подписали постановление о новых коронавирусных ограничениях. Область вводит на своей территории QR-код, который обретает статус пропуска, то есть подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесенного менее полугода назад. С середины ноября попасть в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес можно будет только при наличии документов или же со свежим ПЦР-тестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.