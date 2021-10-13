Онколог Воротников раскрыл самый распространенный у россиян вид рака

Онколог Владимир Воротников рассказал, какой вид рака самый распространенный в России.

Так, им стал рак легкого. Об этом сообщает VM.RU.

Врач отметил, этот вид онкологии характерен и для мужчин, и для женщин. Главной причиной этой болезни эксперт назвал курение.

Также Воротников добавил, что на данный момент рак молочной железы — один из самых исследованных видов онкологии.

Врач обратил внимание на то, что вне зависимости от вида этой болезни, главным «подводным камнем» рака является бессимптомность на ранних стадиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте «Стопкоронавирус.рф» опубликован список противопоказаний к российским вакцинам от коронавирусной инфекции. Врачи не рекомендуют прививаться «ЭпиВакКороной» людям с тяжелыми аллергическими и онкологическими заболеваниями.