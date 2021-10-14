На остров Бали начали пускать туристов из пяти стран

На остров Бали начали пускать туристов из пяти стран
Российским туристам пока въезд на остров запрещен. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Индонезийские власти с 14 октября разрешили въезжать на остров Бали туристам из пяти.

Так, посетить популярное туристическое место пока смогут только граждане Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии. Российским туристам въезд на Бали пока запрещен.

Как сообщили «РИА Новости», ожидается, что к концу октября власти Индонезии разрешат въезд туристам еще из 13 стран. Однако список этих государств не разглашается.

Пребывающие на остров Бали все равно должны пройти обязательный пятидневный карантин по прилету.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия с 5 октября возобновила авиасообщение с пятью странами.

Бали пандемия коронавируса туристы


 

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