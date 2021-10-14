Джаред Лето позвонил девушке с неизлечимым заболеванием из России

Лидер группы 30 Seconds To Mars и популярный актер Джаред Лето позвонил фанатке из России Анастасии Петровой. Девушка страдает неизлечимым заболеванием. Об этом сообщили в Царицынском хосписе, где находится девушка.

Настя всегда мечтала поговорить со своим кумиром. Фонд «Вера» решил исполнить ее мечту и обратился с просьбой к Джареду Лето позвонить девушке.

О мечте Анастасии в преддверии ее 27-летия рассказал ее брат Максим.

«Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая, несмотря ни на что, продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family», — отметил он.

Фонд помощи хосписам «Вера» нашел контакты актера и музыканта. Джаред Лето позвонил Анастасии после ее дня рождения и несколько минут пообщался с ней. Он отметил, что мир тесен.

«Это действительно маленький мир. И, кстати, мне нравятся твои очки», — сказал он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что голливудский актер Джаред Лето чуть не погиб во время занятий скалолазанием. Он написал, что когда был на высоте около 500 футов (примерно 183 метра), его страховочную веревку начал резать острый камень.