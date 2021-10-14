1,2 тыс. паспортов коллективной иммунизации выдали в Ленобласти

1,2 тыс. паспортов коллективной иммунизации выдали в Ленобласти
По требованию Роспотребнадзора Ленобласти работодатели должны привить от коронавирусной инфекции до 80% своих сотрудников. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Роспотребнадзор пригрозил бизнесменам приостановкой работы из-за невакцинированных сотрудников, сообщает «Мойка 78». Предприятия в Ленинградской области получили 1,2 тыс. паспортов коллективного иммунитета. Владельцам бизнеса, которые не вакцинируют своих работников, грозит приостановление деятельности, заявила главный государственный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк.

По ее словам, работодатели должны привить от коронавирусной инфекции до 80% своих сотрудников. В противном случае будет рассматриваться вопрос о приостановлении деятельности таких организаций.

Тем не менее большая часть предприятий области озаботилась получением паспортов. По данным правительства Ленобласти, из числа получивших, половина – это предприятия торговли. Отмечается, упрощен порядок получения паспортом, теперь органы местного самоуправления совместно с Ропотребнадзором оформляют документ в течение двух дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге от гриппа вакцинировались более 1,38 миллиона человек, сообщил городской комитет по здравоохранению. Это более четверти населения мегаполиса.

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