Сгнивший труп и похищенный из Эстонии пистолет нашли в квартире в Петербурге

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства смерти 53-летнего мужчины, труп которого нашла вместе с оружием в квартире Калининского района.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, труп в состоянии гнилостных изменений нашли в квартире на улице Софьи Ковалевской, 3/4. Признаков криминальной смерти на его теле не нашли. Вместе с трупом в квартире были обнаружены пистолет Макарова 1974 года, два магазина к пистолету и 68 патронов с различной маркировкой.
Удалось выяснить, что найденный пистолет числится в федеральном розыске за Минобороны РФ, как похищенной из воинской части, расположенной в поселке Лээтсэ в Эстонии. Уголовное дело о краже оружия было открыто в 1993 году.
Оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в квартире в Колпино нашли труп и два бокала.