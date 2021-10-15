Тату и пирсинг стали одними из самых популярных бьюти-услуг в Петербурге

Тату и пирсинг стали одними из самых популярных бьюти-услуг в Петербурге
Cредняя цена за небольшую татуировку от профессионального мастера составляет 1000 рублей. Фото: unsplash

За девять месяцев 2021 года спрос услуги мастеров по тату и пирсингу в Петербурге вырос на 27%. Тату и пирсинг вошли в топ самых популярных бьюти-услуг города.

По данным «Авито», средняя цена за небольшую татуировку от профессионального мастера составляет 1000 рублей.

Помимо тату и пирсинга в Северной столице на 75% вырос спрос на маникюр. В среднем петербуржцам классический маникюр обойдется в 900 рублей.

Также в этом году популярность приобрели услуги массажистов — спрос увеличился на 50%. Цены на массаж сильно зависят от его вида — 30-минутный массаж шейно-позвоночной зоны стоит около 500 рублей, а за массаж всего тела придется отдать 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, высоким спросом по-прежнему пользуются услуги мастеров по депиляции и косметологов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нашли подработку с зарплатой до 800 тысяч рублей.

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