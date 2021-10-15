В реконструкцию аэродрома Левашово вложат более 10 млрд рублей

Взлетно-посадочную полосу должны обновить до конца 2022 года. Фото: Pixabay

Взлетно-посадочную полосу должны обновить до конца 2022 года. Фото: Pixabay

Минобороны РФ и «Газпром» реконструируют военный аэродром Левашово, расположенный на севере Петербурга. Энергетическая компания вложит в переоборудование более 10 млрд рублей.

Как сообщает ведомство, Минобороны и «Газпром» по поручению президента Владимира Путина заключили концессионное соглашение о проведении реконструкции аэродрома Левашово. После обновления воздушная гавань станет площадкой совместного базирования для военных и гражданских грузовых самолетов.

Проект реконструкции предполагает ремонт взлетно-посадочной полосы, строительство необходимых сооружений и коммуникации, а также оснащение аэродрома недостающим аэронавигационным и метеорологическим оборудованием.

На объекте уже приступили к строительно-монтажным работам. Взлетно-посадочную полосу должны обновить до конца 2022 года. Все работы завершатся летом 2023 года.

Также на площадке построят аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность которого составит 250 человек в час.

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