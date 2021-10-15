В Тюменской области водители мусоровоза спасли новорожденных щенков

В Тюменской области водители мусоровоза спасли новорожденных щенков
В Тюменской области водители мусоровоза спасли новорожденных щенков. Фото: "ВКонтакте/Тюмень"

Водители мусоровоза в Юргинском районе Тюменской области обнаружили маленьких новорожденных щенков выброшенных в общий контейнер. Животных чудом удалось заметить и спасти. Об инциденте стало известно из социальных сетей, куда сотрудники Тюменского экологического объединения выложили видео, на котором отчетливо видно найденных малышей в кучах мусора. Агенство URA.RU рассказало об инциденте со ссылкой на пресс-службу УМВД и ТЭО.

Живые новорожденные щенки могли погибнуть в кузове мусоровоза, но были спасены сотрудниками ТЭО. В пресс-службе сообщили, что в мусорный контейнер неизвестные выкинули животных. Щенки начали скулить, когда их вместе с отходами погрузили мусоровоз. До запуска прессования отходов оставалось совсем чуть-чуть. Работники достали щенков и передали их находившейся неподалеку собаке, которая среагировала на звук. В группе ВКонтакте/Тюмень опубликовано видео со щенками.

В УМВД сообщили, что по факту размещения в социальных сетях информации от СМИ решили провести проверку обстоятельств ЧП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге стремительно вымирают животные. Статистика периодичсеких смертей может не остановиться.

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