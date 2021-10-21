На время выступления Матвиенко члены делегации Польши, Латвии, Литвы и Эстонии ушли

На заседании Европейской конференции председателей парламентов члены делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии решили покинуть зал на время речи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из членов российской делегации.

«Присутствовавшие в зале, где проходит конференция, члены делегации Польши и всех трех Балтийских стран покинули его, когда начала выступать Валентина Матвиенко», — заявил член российской делегации.

После речи Матвиенко ушедшие члены делегаций вернулись на свои места. Заметно только отсутствие представителей Эстонии.

Европейская конференция глав парламентов сегодня и завтра проходит в Афинах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что проблема семейно-бытового насилия остро стоит в российском обществе. Она обращает внимание, что законов в России много — виновные, когда случился факт насилия, несут настоящие наказания.