Режиссера «Ералаша» Белостоцкого арестовали по обвинению в педофилии

Полиция Москвы предъявила обвинение в развращении несовершеннолетних 48-летнему российскому режиссеру Илье Белостоцкому, одному из создателей детской юмористической телепрограммы «Ералаш».

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ранее в его доме нашли порно с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Обвинение ужесточили до статьи «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». За это мужчина может сесть в тюрьму до 10 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину, подозреваемого в обороте детской порнографии, заключили под стражу. В СИЗО по ходатайству следствия отправили 49-летнего петербуржца с судимостями в прошлом. Мужчине вменяют п. «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ об изготовлении и обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.