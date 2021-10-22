Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо прохожим на Сенной

Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо прохожим на Сенной
Пострадавшим понадобилась медпомощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Прохожий распылил перцовый баллончик в лицо супружеской паре на Сенной площади.

Инцидент произошел в четверг, 21 октября, около 10:20. В медучреждение обратились 45-летняя женщина и 38-летний мужчина. У них диагностировали химический ожог 1,5-2% области лица 1 стадии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медики отпустили пострадавших в удовлетворительном состоянии. Агесивного прохожего объявили в розыск.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга мужчина напал на курьера с баллончиком и отобрал заказ. Его обвиняют в разбое.

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Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо прохожим на Сенной
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