Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо прохожим на Сенной

Прохожий распылил перцовый баллончик в лицо супружеской паре на Сенной площади.

Инцидент произошел в четверг, 21 октября, около 10:20. В медучреждение обратились 45-летняя женщина и 38-летний мужчина. У них диагностировали химический ожог 1,5-2% области лица 1 стадии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медики отпустили пострадавших в удовлетворительном состоянии. Агесивного прохожего объявили в розыск.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга мужчина напал на курьера с баллончиком и отобрал заказ. Его обвиняют в разбое.