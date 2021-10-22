С 22 октября в «красной» зоне Ленобласти ужесточаются антиковидные меры

С 22 октября в &#171;красной&#187; зоне Ленобласти ужесточаются антиковидные меры
С 22 октября в "красной" зоне Ленобласти ужесточаются антиковидные меры. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В «антиковидном» постановлении появились некоторые изменения. Губернатор Ленобласти подписал документ, по которому нововведения вступают в силу с 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти.

С 30 октября в районах «красной» зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций. Районы «желтой» зоны должны будут следовать этому постановлению с 15 ноября.

Чтобы подтвердить принадлежность QR-кода посетители должны будут предоставить документ, удостоверяющий личность. Для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Работодателям рекомендуется отправить их на дистанционный режим работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце сентября в Ленинградской области снова появилась так называемая «красная зона» из-за коронавируса. В нее перешел Всеволожский район.

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