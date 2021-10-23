Немецкий депутат поддержал запуск «Северного потока – 2»

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс поддержал запуск трубопровода «Северный поток – 2».
«К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков на основе их симпатии к политической системе, то же самое и с нефтью», — цитирует его газета Augsburger Allgemeine.
Он отметил, что энергетическая независимость страны должна обеспечиваться наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров, а не разрывом связей с другими государствами.
Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».