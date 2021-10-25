В Петербурге вынесли приговор за незаконное производство более 7 кг наркотиков

В Петербурге вынесли приговор за незаконное производство более 7 кг наркотиков
Суд признал Бруева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет. Фото: pixabay.com

Суд Петербурга на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Артема Бруева. Его признали виновным в незаконном производстве наркотического средства в особо крупном размере.

Мужчина в период с мая по июль 2020 г. в арендованном частном дом на территории Лахты с помощью спецоборудования изготовил наркотики – смесь общей массой более семи килограммов. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Суд признал Бруева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В данный момент приговор пока не вступил в законную силу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе маленького ребенка госпитализировали с отравлением неизвестным наркотическим веществом.

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