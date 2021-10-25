Сын артистки Светличной сообщил, что не знает о пропаже своей матери

Друг Светличной актер Иван Николаев рассказал журналистам, что артистка никуда не пропадала. Фото: официальный сайт артистки

Друг Светличной актер Иван Николаев рассказал журналистам, что артистка никуда не пропадала. Фото: официальный сайт артистки

Алексей Ивашев – сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – рассказал, что ничего не знает о пропаже своей звездной матери. В полицию мужчина не обращался.

Ранее в СМИ говорили, что 81-летняя актриса пропала. Заявление в правоохранительные органы якобы подал ее сын. Ивашев отрицает информацию и говорит, что не общается со своей матерью. Об этом сообщает Газета.ru.

Друг Светличной актер Иван Николаев рассказал журналистам, что артистка никуда не пропадала. Она просто помирилась с родственниками и переехала к ним.

Ранее сообщалось, что Светличная перестала выходить на связь с 21 октября. Также есть данные, что заслуженная артистка страдает деменцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший влюбленного в Рейчел официанта кафе Гантера в сериале «Друзья» скончался.