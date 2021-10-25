Суд обязал управляющую компанию восстановить сбитые горельефы на доме Орлова

Суд Петербурга удовлетворил иск Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к управляющей организации ООО «ЖКС № 2 Адмиралтейского района» за некачественный ремонт дома Орловой.

Речь идет о многоквартирном доме №18 на Вознесенском проспекте, здание является объектом культурного наследия регионального значения. В июне 2021 года в ходе проверки выяснилось, что ремонт фасадов здания был сделан без разрешительных документов. Кроме того, были повреждены горельефные женские полуфигуры.

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, судом управляющей компании назначен штраф в размере 100 тыс. руб.

Согласно решению суда, восстановительные работы проведет управляющая компания, занимающаяся обслуживанием дома. Отремонтировать фасады и восстановить испорченный лепной декор необходимо за 24 месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в здании бывших железнодорожных касс в центре Петербурга может появиться гостиница. Соответствующий проект одобрил КГИОП.