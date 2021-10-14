В здании бывших железнодорожных касс в центре Петербурга может появиться гостиница: КГИОП одобрил проект

Здание на набережной канала Грибоедова, 24, ушло с молотка в декабре прошлого года. Фото: скриншот Google Maps

Здание на набережной канала Грибоедова, 24, ушло с молотка в декабре прошлого года. Фото: скриншот Google Maps

Петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры одобрил проект реконструкции здания бывших железнодорожных касс на набережной канала Грибоедова, 24. Теперь там, скорее всего, появится гостиница.

Согласно заключению ведомства, выданному 12 октября, новый владелец здания планирует создать окна в плоскости крыши лицевого корпуса, воссоздать исторические оконные заполнения-витрины на первом этаже, а также построить мансардный этаж на дворовых корпусах с частичным изменением конфигурации и организации окон-люкарен.

Получило заключение АО «Блюхера 6» — компания, которая с октября прошлого года занимается гостиницами и другими объектами для временного размещения.

Напомним, что здание бывших железнодорожных касс в 2020-м было выставлено на аукцион дочерней фирмой РЖД «Федеральная пассажирская компания». В декабре его приобрел стратегический инвестор Петербурга — АО «СЗ «Отель Введенский». Покупка обошлась организации в 1,2 млрд рублей, при том, что начальная цена объекта составляла 850 млн рублей.

Примечательно, что хотя постройка, имеющая название «дом Ратькова-Рожнова», расположена в историческом центре и была перестроена из еще более раннего здания в 1884 году, она не признана памятником архитектуры.