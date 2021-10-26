Актрису Светлану Светличную нашли невредимой на съемках ТВ-шоу

Правоохранители допросили водителя, который последний ее подвозил. Фото: официальный сайт артистки

Правоохранители допросили водителя, который последний ее подвозил. Фото: официальный сайт артистки

81-летняя актриса все время пока ее искали, была в Москве.

Об этом сообщает РИА «Новости». Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную считали пропавшей с 20 октября этого года. 25 октября в СМИ появились сообщения, что о ее пропаже заявил сын женщины.

Как стало известно потерявшуюся 81-летнюю актрису обнаружили в столичной киностудии на улице Эйзенштейна на съемках телевизионного шоу.

Ранее сообщалось, что следователи нашли водителя, который подвозил ее и допросили. Ее сын отрицал факт ее исчезновения, в прессе писали, что женщина страдает деменцией.

Напомним, Gazeta.SPb.ru писала, сотрудники и волонтеры «Лизы Алерт» примкнули к поискам пропавшей звезды советского кино – Светланы Светличной. В ее поисках участвовали 43 добровольца в трех столичных округах.