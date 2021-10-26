Суд обязал закрасить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского

Суд обязал закрасить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского
Граффити появилось на доме в 2016 году. Фото: скриншот Вконтакте

Дзержинский районный суд постановил закрасить граффити с Даниилом Хармсом в центре Петербурга. Портрет писателя уже стал достопримечательностью улицы Маяковского, однако избежать печального исхода не удалось.

Об этом стало известно во вторник, 26 октября. Суд обязал товарищество собственников жилья в течение месяца с момента вступления в силу судебного решения убрать с фасада дома несанкционированные рисунки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, что граффити с Хармсом размещено на лицевом фасаде дома по улице Маяковского, 11А. За изображение сражались не только петербуржцы, но и авторитетные в культурной среде люди. Такие, например, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский или представители Союза писателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить портрет Даниила Хармса. Свои подписи под ней поставили сотни горожан.

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