В Кремле объяснили полномочия губернаторов по длинным выходным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все зависит от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельно взятом регион. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все зависит от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельно взятом регион. Фото: kremlin.ru

Главы регионов имеют право продлевать режим нерабочих дней настолько, насколько посчитают нужным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобные решения зависят от положения дел с эпидемиологической обстановкой в областях.

Как сообщил ТАСС, официальный представитель Кремля отметил, что в Москве пока нет локдауна и вводить его не планируется.

Напомним, 20 октября президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Хакасия первым из российских регионов введет комендантский час на фоне нерабочих дней.