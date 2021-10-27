В Петербурге единоросса могут исключить из партии за угрозы в рабочем чате

В случае подтверждения информации Ильина "с позором исключат из партии и уволят с занимаемой должности", Фото: vk.com/uchalypravda

В случае подтверждения информации Ильина "с позором исключат из партии и уволят с занимаемой должности", Фото: vk.com/uchalypravda

Замглавы муниципального образования Лиговка-Ямская и член партии «Единая Россия» Сергей Ильин может быть исключен из партии и уволен с работы.

Поводом для этого стала скандальная переписка, в которой автор якобы угрожал в рабочем чате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Санкт-Петербургское региональное отделение «Единой России» проводит проверку информации в СМИ об угрозах убийством в адрес депутатов муниципального совета Лиговка-Ямская, автором которых, как сообщается, является заместитель главы муниципального округа Сергей Ильин», — говорится в сообщении.

Если эта информация подтвердится, Ильин»с позором исключат из партии и уволят с занимаемой должности», а оценку его действиям даст полиция, отметили в партии.

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