В Петербурге все равно закрасят граффити с портретом Хармса: петиции и известные люди не помогли

В Петербурге все равно закрасят граффити с портретом Хармса: петиции и известные люди не помогли
Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Во вторник, 26 октября Дзержинский районный суд Северной столицы постановил убрал граффити с портретом писателя Даниила Хармса с фасада дома №11А на улице Маяковского. За объект стрита-арта долго сражались горожане, но, похоже, победить администрацию Центрального района не удалось.

Судебная тяжба началась весной 26 октября, иск к ответчику подали представители администрации Центрального района Петербурга. Заявители аргументировали необходимость уничтожения граффити тем, что оно появилось несанкционированно. Суду доводы чиновников показались убедительными, поэтому ответчика обязали закрасить арт-объект.

Таким образом, местное ТСЖ должно избавиться от рисунка на фасаде в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Напомним, что изображение Даниила Хармса появилось на фасаде дома в 2016 году, причем с разрешения владельцев недвижимости. Его авторы неслучайно выбрали это место — писатель некоторое время жил в доме №11А. Граффити быстро превратилось в достопримечательность, завоевав любовь и местных жителей, и туристов.

Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Впрочем, представители администрации невзлюбили портрет сразу после создания. Уничтожить его порывались еще при Георгии Полтавченко, но тогда губернатор удержал коммунальщиков, выступив с заявлением в защиту граффити перед членами ЗакСобрания.

Минувшей весной чиновники, настаивающие на освобождении фасада, столкнулись с инициативной группой петербуржцев, пытавшихся отстоять арт-объект. Они придали инцидент огласке и попросили поддержки. В защиту портрета Хармса высказывались известные люди: например, депутат Борис Вишневский, музыкант Александр Розенбаум, члены Союза писателей, драматург Сергей Носов.

Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Дом №11А на улице Маяковского, на фасаде которого пока еще можно увидеть легендарное граффити. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Более того, жители Северной столицы создали петицию, обращенную к губернатору Александру Беглову, в которой попросили спасти граффити. В какой-то момент администрация пошла на мировую, и казалось, что победа близка, но увы — в течение месяца портрет Хармс, вероятнее всего, перестанет радовать гуляющих по улице Маяковского.

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