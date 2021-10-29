В Петербурге на фоне роста госпитализаций вводят очередные ковид-ограничения и открывают новые пункты вакцинации

Власти Петербурга продолжают вносить изменения в 121-е коронавирусное постановление правительства. На этот раз перемены коснутся режима работы общепита и кинотеатров. Сразу после окончания локдауна, с 8 ноября, рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, ледовые катки, аттракционы и другие объекты развлечения и досуга смогут работать лишь до 23 часов.

Новые ограничительные меры связаны с неблагоприятной эпидситуацией, которая день ото дня становится только хуже в Петербурге. В городе растет число госпитализаций петербуржцев с COVID. Этот показатель уже перевалил за отметку в 500 человек за сутки. По последним данным оперштаба, в больницах с ковидом лежат 7 870 человек, из них 716 в палатах интенсивной терапии, а 363 на ИВЛ.

Помимо прочего, сутки назад было зафиксировано 3 186 новых случаев коронавируса среди жителей Северной столицы. Врачи не сумели спасти 74 человека, пострадавших от COVID.

Остановить наступление новой инфекции может коллективный иммунитет, который пока еще не сформировался в городе на Неве. Ведь в Петербурге полностью привито чуть менее 2 млн человек. За последние же сутки вакцинировались 18,8 тысяч горожан. По данным Комздрава, запас вакцины в Северной столице составляет более 693 тысяч доз.

Для того, чтобы ускорить темпы вакцинации в Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации.

На сегодняшний день продолжают работу 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Несмотря на информацию о большом запасе вакцин, находящихся в Петербурге, горожане начали жаловаться на отсутствие «Спутника Лайт» в пунктах вакцинации. Вскоре Комитет по здравоохранению дал ответ на возмущения петербуржцев, заявив, что данный момент на складе препарат закончился, и пока неизвестно, когда вакцина снова появится в городе.

Петербуржцам порекомендовали привиться вакциной «Спутник V», которая в большом количестве еще присутствует на складе.

Пожилым горожанам, которые по какой-либо причине еще не вакцинировались, петербургские власти рекомендовали уйти на самоизоляцию с 30 октября. Исключения составляют лишь вынужденные выходы из дома.

Кроме того, власти города сообщили о том, что теперь справку о медотводе в общественных местах будут принимать только с результатами тестов на коронавирус.