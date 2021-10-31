В Адмиралтейском районе Петербурга из сумки студента вытащили телефон

Вчера, 30 октября, в Адмиралтейском районе была совершена кража. Неизвестный мужчина пробрался в сумку к студенту 4-го курса лицея и вытащил у него телефон. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

В Адмиралтейском районе у дома 30-32 по набережной канала Грибоедова у 22-летнего студента прямо из сумки украл телефон неизвестный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Были проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых удалось установить подозреваемого мужчину в возрасте 31 года.

Было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчину задержали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера неизвестный ограбил пенсионерку. По ее словам, злоумышленник с применением физической силы похитил сумку с 30 000 рублями, мобильным телефоном скрылся. Было возбуждено уголовное дело.