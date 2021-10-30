На Маршала Говорова ограбили пенсионерку

На Маршала Говорова ограбили пенсионерку
Мужчина с применением физической силы похитил сумку с 30 000 рублями, мобильным телефоном скрылся. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Петербурга неизвестный мужчина ограбил пенсионерку.

Накануне в полицию обратилась женщина 1938 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по городу и региону, пенсионерку ограбили в подъезде дома 10 по улице Маршала Говорова.

По ее словам, злоумышленник с применением физической силы похитил сумку с 30 000 рублями, мобильным телефоном скрылся. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя два дня подозреваемого задержали. Им оказался неработающий мужчина 1976 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн.

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