Эрдоган встретился с американским коллегой Байденом в Риме

Президент Турции Тайип Эрдоган проводит переговоры с американским лидером Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме.

«Встреча Эрдогана и Байдена в Риме началась», — сообщили в администрации турецкого лидера 31 октября.

Перед началом переговоров СМИ спросили Байдена, готовы ли США продать Турции истребители F-16. Он уклонился от ответа, сказав, что он готовится провести хорошую встречу с Эрдоганом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько детей младше одного года в Турции по ошибке вакцинировали от ковида вместо гепатита B. Об этом заявил врач Зафер Куругель. Слова турецкого врача стали поводом начала уголовного расследования в больницах Турции, куда поставлялись препараты от ковида