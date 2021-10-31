«Спать невозможно»: с дома на Рубинштейна сносит кровлю

&#171;Спать невозможно&#187;: с дома на Рубинштейна сносит кровлю
С крыши сорвало кровлю. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга пожаловались на кровлю, стучащую по крыше дома на Рубинштейна. Металлический лист сорвал ветер.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 октября. Фотографиями крыши горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что ветер качает кровельный лист на доме №3. Он бьет по крыше, мешая горожанам спать по ночам.

«В сильный ветер его колотит о кровлю с такой силой, что слышно за три дома. По ночам спать невозможно жильцы на ушах», — написал автор записи.

Пользователи также отметили, что лист может сорваться с крыши в любой момент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы жаловались на слетевшую кровлю с дома на Загородном.

дтп новости СПб


 

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