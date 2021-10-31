На Кубани мужчина принес к зданию администрации труп

В городе Тимашевск Краснодарского края родственники умершей женщины принесли ее тело к зданию городской администрации вместо морга.

Причинами таких действий, по словам родственников, стала высокая стоимость перевозки трупов в морг, которая составляет 7 тыс. рублей. Принимать тела умерших бесплатно в морге отказывались, сообщил «РЕН ТВ».

Сначала мужчина разместил труп перед входом в здание, а затем занес его внутрь. После на улицу вышел представитель администрации.

Глава района Андрей Палий назвал случившееся в морге недопустимым и аморальным. По его словам, данный вопрос поднимут на совещании в понедельник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской улице обнаружили труп с гематомами.