Марченко заявил, что не будет вступать в другую фракцию в случае его исключения из фракции

Марченко заявил, что не будет вступать в другую фракцию в случае его исключения из фракции
Марченко заявил, что не будет вступать в другую фракцию в случае его исключения из фракции. Фото: duma.gov.ru

Депутат Евгений Марченко, которого могут исключить из фракции «Единая Россия», не планирует вступать в другую фракцию.

Евгений Марченко не планирует вступать в другую вступать в другую фракцию в случае исключения из «Единой России», но он также отметил, что исключение никак не ущемляет его в правах как депутата. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если меня исключат и из фракции, тогда останусь сам по себе, как депутат-одномандатник. Я остаюсь в Думе, мандат у меня забрать не могут», — заявил Марченко.

По словам депутата, он может выступать, писать запросы, выносить законопроекты напрямую. Он считает, что даже при исключении из фракции ему будет необходимо поддерживать с «Единой Россией» отношения. Также Марченко напомнил, что депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков проголосовал за проект бюджета, хотя вся фракция была против.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комиссия партии «Единая Россия» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. На следующей неделе партия «Едина Россия» обсудит это вопрос.

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