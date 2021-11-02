«Единая Россия» планирует исключить Евгения Марченко из своего состава

&#171;Единая Россия&#187; планирует исключить Евгения Марченко из своего состава
"Единая Россия" планирует исключить Евгения Марченко из своего состава. Фото: duma.gov.ru

Комиссия партии «Единая Россия» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии.

На следующей неделе партия «Едина Россия» обсудит вопрос об исключении депутата Евгения Марченко из своего состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя фракции ЕР в Госдуме Александр Борисов.

Причиной возможного исключения депутата стало его решение голосовать против проекта бюджета в первом чтении вразрез с мнением думской фракции. Комиссия считает, что депутат Евгений Марченко нарушил партийный устав и положение о фракции. В уставе закреплено, что депутат должен принимать решения, опираясь на решения центральных органов партии.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев также подтвердил, что фракция соберётся и обсудит вопрос об исключении Марченко, но «не ранее, чем на следующей неделе, поскольку сейчас почти все наши депутаты находятся в регионах».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за скандальной переписки члена партии «Единая Россия» Сергя Ильина могут быть исключить из партии и уволить.

евгений марченко единая россия новости СПб Россия фракции


 

Новости партнеров
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Гинцбург сказал, почему вакцинированные от COVID-19 заболевают
Гинцбург сказал, почему вакцинированные от COVID-19 заболевают
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа
В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал ...
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе
Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта