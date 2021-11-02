«Единая Россия» планирует исключить Евгения Марченко из своего состава

Комиссия партии «Единая Россия» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии.

На следующей неделе партия «Едина Россия» обсудит вопрос об исключении депутата Евгения Марченко из своего состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя фракции ЕР в Госдуме Александр Борисов.

Причиной возможного исключения депутата стало его решение голосовать против проекта бюджета в первом чтении вразрез с мнением думской фракции. Комиссия считает, что депутат Евгений Марченко нарушил партийный устав и положение о фракции. В уставе закреплено, что депутат должен принимать решения, опираясь на решения центральных органов партии.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев также подтвердил, что фракция соберётся и обсудит вопрос об исключении Марченко, но «не ранее, чем на следующей неделе, поскольку сейчас почти все наши депутаты находятся в регионах».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за скандальной переписки члена партии «Единая Россия» Сергя Ильина могут быть исключить из партии и уволить.