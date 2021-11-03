Рэпера Yung Trappa арестовали по делу об изнасиловании

В Выборге суд отправил под стражу рэп-исполнителя Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев), обвиняемого в изнасиловании двух девушек.

В следственном управлении СК по Ленобласти сообщили, что 26-летнего рэпера отправили в СИЗО на два месяца по ходатайству следствия. Его обвиняют по статье об изнасиловании и двум эпизодам насильственных действий сексуального характера. Расследование дела продолжается.

Все произошло в ночь на 1 ноября в частном доме в поселке Подборовье. Как считает следствие, Ширяев угрожал двум 18-летним девушкам убийством, а затем изнасиловал их.

В прошлом рэпер был судим за сбыт наркотиков в значительном размере, его отправили в колонию на 5 лет 7 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании двух девушек.