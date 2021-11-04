В России вводятся ограничения на экспорт азотосодержащих удобрений с декабря по май

В России вводятся ограничения на экспорт азотосодержащих удобрений с декабря по май
В России вводятся ограничения на экспорт азотосодержащих удобрений с декабря по май. Фото: upkprimorsk.com

С 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года в Российской Федерации вводится ограничение на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений.

Правительство России решило ограничить экспорт азотосодержащих удобрений с декабря 2021 года по май 2022 года. На официальном портале правовой информации появился соответствующий указ 3 ноября.

Квота касается тех стран, которые не являются членами экономического Евразийского союза, устанавливает объем в 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений и 5,35 миллиона тонн для содержащих два или три питательных элемента, среди которых азот, фосфор и калий.

До 25 ноября квота на экспорт должна быть распределена между производителями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская пшеница подорожала на экспорт. Она подорожала на 9 долларов и в среднем достигла 325 долларов за тонну.

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