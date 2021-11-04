Лисовец: ограничения в Петербурге будут смягчены только после 80% вакцинированных

Лисовец: ограничения в Петербурге будут смягчены только после 80% вакцинированных
Ограничения в Петербурге будут смягчены только после 80% вакцинированных Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Глава комитета по здравоохранению сообщил, что коронавирусные ограничения в Петербурге смягчат после 80% вакцинированных горожан.

После вакцинации 80% граждан в Санкт-Петербурге могут смягчить коронавирусные меры. Об этом глава комитета по здравоохранению сообщил телеканалу «Санкт-Петербург».

Ухудшение эпидемиологической ситуации в городе продолжается даже несмотря на введение дополнительных ограничений. В первую очередь городу необходимо достигнуть 80%-й вакцинации взрослого населения. Кроме того необходимо, чтобы снизилось количество заболевших и госпитализированных с COVID-19.

«Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем», отметил Лисовец.

Достижения 80% вакцинации в городе, по словам главы комитета, необходимо в короткие сроки по причине того, что сертификаты петербуржцев, привившихся в начале 2021 года, скоро истекут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге с начала нерабочей недели проводятся рейды по проверке соблюдения ограничений, введенных в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, в ходе которых было выявлено, что большинство учреждений и заведений отнеслись ответственно к нововведениям.

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