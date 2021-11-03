В Петербурге бизнес ответственно отнесся к введенным ограничениям, но не весь

В Петербурге бизнес ответственно отнесся к введенным ограничениям, но не весь
Ночные рейды ККИ. Фото: пресс-служба ККИ.

Власти редко фиксируют нарушения.

В Санкт-Петербурге с начала нерабочей недели проводятся рейды по проверке соблюдения ограничений, введенных в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Большинство учреждений и заведений отнеслись ответственно к введенным правилам. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что сотрудники сразу двух ведомств проверяют работу магазинов, организаций общественного питания и сферы услуг. Они следят за тем, чтобы посетители и сотрудники заведений носили СИЗ, а также QR-кода у организаций.

Дневные рейды проведены на территории Московского, Кировского, Выборгского, Невского, Калининского и Красногвардейского районов. В 8 из 63 проверенных объектах были выявлены нарушения.

Проверки продолжаются в том числе ночью – в Центральном, Московском и Приморском районах. Проверено более 70 организаций, из которых 11 нарушали правила и продолжали работать, несмотря на ограничения.

В отношении организаций-нарушителей составлены протоколы. На них будет наложен штраф — до трехсот тысяч рублей на юридическое лицо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за новых COVID-ограничений падает турпоток в Петербург.

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