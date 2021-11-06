Сотрудник морга долгие годы насиловал мертвых женщин и девочек

Электрик, работающий в больнице Англии, изнасиловал трупы более чем 100 женщин и девочек.

О жутком происшествии сообщает BBC. В содеянном мужчина сознался самостоятельно.

Все происходило в больничном морге британского графства Кент. Там, на протяжении 12 лет мужчина насиловал мертвых женщин и девочек.

Издание сообщает, что Дэвид Фуллер рассказал о страшных деталях случившегося во время судебных слушаний по другому делу — убийству двух девушек в 1987 году.

Через два года он стал работать электриком в больнице Кент энд Сассекс. Там он продолжал трудиться вплоть до 2011 года. Затем его перевели в больницу Танбридж-Уэллс. Там Фуллер продолжал свои деяния вплоть до своего ареста.

За 12 лет он надругался над телами более 100 женщин и девочек. По информации телеканала Sky News, самой младшей его жертве было 9 лет, а самой старшей — 100.

Попасть в морг Фуллеру удавалось в вечерние смены. В это время персонал больницы уже покидал стены учреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рэпера Yung Trappa арестовали по делу об изнасиловании.