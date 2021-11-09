К Земле приближается астероид. Его размер больше Эйфелевой башни

Астероид 4660 Nereus окажется максимально близко к Земле 11 декабря.

Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно 3,9 миллиона километров.Об этом стало известно после публикации данных лабораторией NASA.

Ведомство относит объект к «потенциально опасным». Ведь в длину астероид равен 330 метров, в то время, как высота Эйфелевой башни равняется 300.

Стоит отметить, что по информации NASA, в следующий раз астероид окажется так близко к Земле почти через 100 лет, в 2112 году. Тогда минимальное расстояние между небесным телом и Землей, возможно, составит всего 2,6 миллиона километров.

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