Внутри бурлит вода: на Дачном проспекте собачник заметил дыру в земле

Внутри бурлит вода: на Дачном проспекте собачник заметил дыру в земле
Коммунальная авария могла произойти на Дачном проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Кировском районе Петербурга мужчина, выгуливавший свою собаку, заметил отверстие в земле.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 11 ноября.

Так, дыру увидели на Дачном проспекте у дома №28 . Очевидец происходящего решил посветить фонарем. Стало ясно, что внутри будто «бежит ручей».

Пользователи сети порекомендовали обращаться в «Водоканал».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парадной дома на Радищева, 42 треснула стена, а дыра с горячим паром не дает ездить в лифте. О проблеме жилом здании Центрального района Петербурга рассказали местные жители. По их словам, на первом этаже парадной из-за проблем с трубой горячей воды в стене образовалась жуткая трещина – настолько огромная, что в нее свободно можно просунуть руку.

дачный проспект кировский район новости СПб


 

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Внутри бурлит вода: на Дачном проспекте собачник заметил дыру в земле
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