Внутри бурлит вода: на Дачном проспекте собачник заметил дыру в земле

В Кировском районе Петербурга мужчина, выгуливавший свою собаку, заметил отверстие в земле.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 11 ноября.

Так, дыру увидели на Дачном проспекте у дома №28 . Очевидец происходящего решил посветить фонарем. Стало ясно, что внутри будто «бежит ручей».

Пользователи сети порекомендовали обращаться в «Водоканал».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парадной дома на Радищева, 42 треснула стена, а дыра с горячим паром не дает ездить в лифте. О проблеме жилом здании Центрального района Петербурга рассказали местные жители. По их словам, на первом этаже парадной из-за проблем с трубой горячей воды в стене образовалась жуткая трещина – настолько огромная, что в нее свободно можно просунуть руку.