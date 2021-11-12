Более 30 авиарейсов задержано в аэропортах Москвы

Более 30 авиарейсов задержано в аэропортах Москвы
Аэропорт Шереметьево. Фото: svo.aero

Москву 12 ноября накрыл дождь со снегом. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в пятницу на фоне непогоды находятся в состоянии, близком к коллапсу.

Отменено и задержано более трех десятков рейсов сообщает mockva.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Домодедово уступает остальным столичным аэропортам по числу задержанных рейсов —известно о пяти самолётах, которые вылетят с опозданием.

Наиболее сложная обстановка сложилась Шереметьево, где задержаны пять рейсов. Кроме того, одиннадцать вылетов отменены.

Во Внуково сообщается о восьми отмененных рейсах, еще три рейса задержаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково с шести утра задерживается рейс в Доминикану авиакомпании Nordwind. Пассажиры жалуются на долгое ожидание, которое растянулось на целый день.

аэропорт внуково шереметьево


 

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