Между Петербургом и Мурманском задержали 11 рейсов из-за метели

Между Петербургом и Мурманском задержали 11 рейсов из-за метели
Аэродром в Мурманске в данный момент закрыт. Фото: pixabay

Аэропорт в Мурманске в настоящий момент закрыт. Предварительно до 15 часов.

Авиасообщение между Северной столицей и Мурманском приостановлено в связи с плохой погодой. Метель задержала на прилёт и вылет 11 рейсов.

Пресс-службе мурманского аэропорта заявила, что в городе разыгралась сильная метель. Из-за непогоды, предварительно до 15:00, воздушную гавань закрыли. Когда погода нормализуется, рейсы возобновят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за 10 месяцев через Пулково прошли более 15 млн пассажиров. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года.

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