Ирак организовал вывозной рейс для своих граждан из Белоруссии

Ирак организовал вывозной рейс для своих граждан из Белоруссии
Беженцы на границе с Польшей. Фото: Минобороны Польши

Власти Ирака организовали первый вывозной рейс для своих граждан из Белоруссии, которые пытались прорваться в страны Евросоюза.

Об этом сообщили в МИД республики, передает Национальное информационное агентство Ирака. Первый вывозной рейс для беженцев назначен на четверг, 18 ноября. Государство вывезет из Белоруссии своих граждан, которые намеревались попасть в страны ЕС через польско-белорусскую границу.

Ранее в Ираке решили приостановить прямое авиасообщение с Белоруссией, а также отозвать разрешение на работу у белорусского консула в Багдаде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КПП «Брузги» мигранты прорвались в Польшу из Белоруссии. Известно также, что мигранты сейчас передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения. По предварительным подсчетам, сбежать удалось нескольким десяткам людей.

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