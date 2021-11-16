Агент Валерия Гаркалина опровергла слухи о возможной ампутации руки

Агент народного артиста России Валерия Гаркалина опровергла слухи об ампутации руки актера. Информация, что Гаркалину, госпитализированному с коронавирусом, грозит ампутация руки из-за тромбоза артерий верхних конечностей, разлетелась по сети 15 ноября.

Агент актера Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи об ампутации руки артиста. Об этом сообщает ТАСС.

«Это неправда. Кто первый написал, у них и спрашивайте, ни у меня, ни у дочери, ни у лечащего врача такой информации нет. Не понимаю, зачем люди такое пишут. Сама испугалась, когда увидела, и начала всем звонить. Слава богу, это все неправда», — заявила Теплова.

Кроме того агент отметила, что у актера наметилась положительная динамика в лечении, и состояние Гаркалина на данный момент стабильное.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября госпитализированный с коронавирусом актер Валерий Гаркалин был снова введен в кому. У актера начался сепсис.