В Норвегии был назван новый дельта-штамм коронавируса

В Норвегии выявили новый дельта-штамм коронавируса, который оказался не опаснее остальных мутаций дельта-видов COVID-19.

Новый выявленный в Норвегии штамм коронавируса оказался не самым опасным из всех мутаций. Он получил название AY.63. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения.

«У нас нет никаких свидетельств того, чтобы вакцина не работала хорошо против этого подвида. Нет причин особо из-за него волноваться», — отмечает представитель института Каролине Брагстад.

Как выяснилось, этот вариант коронавируса был обнаружен еще летом 2021 года, но международное название получил только сейчас.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о способах борьбы с дельта-штаммом коронавируса. По мнению эксперта, необходим высокий уровень антител. Индийский штамм коронавируса опаснее своих предшественников, в том числе уханьского. Поэтому, как отмечает врач, проходить ревакцинацию нужно чаще.