К Земле летит опасный астероид размером с колесо обозрения

К Земле летит опасный астероид размером с колесо обозрения
К Земле приближается астероид. Фото: pixabay

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил о приближении к Земле астероида 2016 JG12.

Об этом пишет издание Daily Star. По данным космического агентства, гигантский астероид пролетит рядом с Землей в грядущую субботу, 20 ноября. Расстояние между небесным телом и планетой составит около 5 миллионов километров. Астероид промчится мимо Земли со скоростью 7,48 километра в секунду.

Впервые ученые обнаружили астероид 2016 JG12 больше пяти лет назад — в начале мая 2016 года.

Как отмечает британская газета, космический объект, летящий в сторону Земли, крупнее колеса обозрения «Лондонский глаз».

Не исключено, что в ближайшие несколько лет астероид еще не раз пролетит мимо нас. Если траектория его полета изменится, то он может представлять опасность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к Земле приближается астероид. Его размер больше Эйфелевой башни.

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