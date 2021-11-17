Большое шоу Бузовой в Москве перенесли на следующий год из-за COVID

Концерт певицы Ольги Бузовой в московском Crocus City Hall перенесли на лето 2022 года из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Подробности она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Изначально выступление певицы было назначено на 28 октября, а затем было перенесено на следующий год, концерт состоится в самом начале будущего лета — 18 июня.

«Мы с командой выбирали самую лучшую и самую удобную дату. После долгих переговоров и обсуждений мы решили провести концерт уже грядущим летом», — написала певица.

Купленные ранее билеты будут действительны на будущие даты. Также посетителям на входе потребуется QR-код.

«Обращаю ваше внимание, что концерт будет проходить в формате Covid free», — добавила Бузова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова планирует обратиться к адвокату из-за конфликта со МХАТом.

Напомним, генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о переносе спектакля «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок. Причина — плохие продажи билетов в период карантина.