Нетрезвый петербуржец мусоркой разбил входные двери ТЦ на Большевиков

Мужчина бросил урну в стеклянную входную дверь. Фото: УВО ВНГ по Петербургу

Мужчина бросил урну в стеклянную входную дверь. Фото: УВО ВНГ по Петербургу

В Невском районе росгвардейцы задержали хулигана, который бросил мусорную урну в стекло входной двери торгово-развлекательного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по городу и области. Инцидент произошел сегодня около 5:21 в ТРК на проспекте Большевиков. Нетрезвый гражданин бросил в закрытую стеклянную дверь здания металлическую урну, из-за чего стекло вдребезги разбилось.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушителя у торгового комплекса, когда тот пытался сбежать с места происшествия.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Известно, что в прошлом мужчина неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за кражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проводится проверка после травмирования мужчины на ж/д станции «Автово».