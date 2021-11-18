Российского министра образования посадили за растление детей

Российского министра образования посадили за растление детей
Политика отправили за решетку на пять лет. Фото: pixabay

Политик проведет за решеткой пять лет.

В Архангельске признали виновным бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева в растлении малолетних. Ему назначили наказание в виде лишения свободы скором на пять лет и один месяц. Он будет отбывать его в колонии строгого режима. Об этом сегодня, 18 ноября, пишет ТАСС.

Известно, что Гнедышев развращал двух школьниц в декабре 2019 года. Он переписывался с ними в социальных сетях, присылал им интимные видео.

В связи с этим политика обвинили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете. В ходе следствия он признал вину в преступлении.

К слову, свой пост Гнедышев занимал с конца августа 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец развращал несовершеннолетнюю во «Вконтакте».

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