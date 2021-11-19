Петербуржец за девять лет накопил 500-тысячный долг по «коммуналке»

Петербуржец за девять лет накопил 500-тысячный долг по &#171;коммуналке&#187;
Судебные приставы заставили петербуржца погасить долг. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга взыскали почти 500 тысяч рублей долга с мужчины, который не оплачивал ЖКУ в течение девяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления ФССП. Собственник квартиры с 2012 по 2021 год не оплачивал счета по «коммуналке». За это время он накопил задолженность в размере 454 тысяч рублей, и выплачивать его не собирался.

Судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении квартиры площадью 36 кв.м. и нежилого помещения 182 кв.м. Также выяснилось, что мужчина работает в дилерском автоцентре в Купчино. Долг планировали вычесть из его зарплаты.

Однако петербуржец, узнав об ограничениях в отношении недвижимости, в скором времени полностью погасил свой долг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семейная пара получила полмиллиона неустойки за квартиру в Петербурге, которая строилась 12 лет.

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